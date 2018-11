Galerii Malist: Eesti kaitseväelased kohtusid omakaitse liikmetega ja suhtlesid kohalikega

Rühmaülem nooremleitnant Janek Baiduža sõnul on Malis erinevaid relvarühmitusi nii palju, selleks et aru saada, kes on kes, tuleb tihtipeale neile lihtsalt juurde minna ja üksusega juttu ajada. «Seda gruppi polnud me varem näinud ja kuna nendel puudus igasugune sümboolika, tegime peatuse ja veendusime nende taustas,» ütles nooremleitnant Baiduža.