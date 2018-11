Briti välisminister pidas kõnelusi Saudi kuninga ja kroonprintsiga

Välisministri visiit langeb ajale, kui Saudi Araabia püüab ohjata ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmisega 2. oktoobril puhkenud rahvusvahelist kriisi, ja järgneb Briti peaministri Theresa May erisaadiku, asevälisminister Simon McDonaldi külaskäigule Ar-Riyadi.

Briti välisminister ütles visiidi eel, et rahvusvaheline kogukond on ühtne Khashoggi mõrva hukkamõistus. «On selgelt vastuvõetamatu, et kõik selle mõrva asjaolud ei ole tänaseks selged,» lausus Hunt.