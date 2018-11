Navalnõil keelati lennujaamas riigist lahkuda

Navalnõi teatas täna, et ta peeti kinni lennujaama passikontrollis «erikontrolli» tarbeks. Opositsionääri sõnul lugesid piirivalvurid talle ette dokumendi, milles teatati, et tal ei ole lubatud riigist lahkuda, kuid ei toonud mingeid põhjendusi.

Teate koopias, mille Navalnõi oma veebilehel avaldas, märgitakse, et riigist väljasõidu on talle keelanud kohtutäiturite föderaalamet lähtudes Venemaale sisse- ja väljasõidu seaduse 15 paragrahvist. Keelu selgeid põhjusi dokumendis ära ei tooda.

Selle paragrahvi alusel võib Venemaalt lahkumise ajutiselt keelata muuhulgas juhul, kui kodanik on mõistetud süüdi kuriteos, hoiab kõrvale kohtu määratud kohustuste täitmisest või on esitanud väljasõidu vormistamisel enda kohta teadlikult valeandmeid.

«Tasumata trahve mul ei ole, me jälgime seda hoolega, ja seda on ka andmebaasist näha. On pooleliolevad täitevmenetlused, kuid ükski neist ei ole aineline. Need menetlused on mitu aastat vanad, viimati käisin välismaal nädalat kaks tagasi ja kõik oli korras,» märkis Navalnõi.