Viimsilased võtsid endale ligi viiemiljonilise kohustuse

Opositsioonisaadiku vabaerakondlase Ivo Rulli hinnangul on tegemist valla jaoks väga ebasoodsate tingimustega. «Milleks? Iga noor pere saab ju aru, et mõttekam on pikas plaanis ehitada omale ise pesa,» selgitas volikogu liige.

Lugu sai alguse, kui 19. juunil otsustas Viimsi vallavolikogu koalitsiooni poolthäältega, et Viimsi vallavalitsus peaks leidma Viimsi raamatukogule uued ruumid. Sooviti leida vähemalt kolm alternatiivi. «Polnud häid variante ja lõpuks tuligi vaid üks pakkumine Viimsi Marketilt,» ütles Rull, viidates, et asi lõhnab halvasti.

Viimsi vallas on võimul Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Valimisliit «Rannarahvas».

Rulli sõnul on augustis läbi viidud konkurss seda enam kahtlane, et aastataguste kohalike omavalitsuste valimise ajal lubati samas kaubanduskeskuses valimiskampaaniat teha vaid reformierakonnal.

Lisaks, viimati pinda üürinud ehitusfirma Decora direktori Urmas Udumäe sõnul uuriti juba eelmisel talvel, kui nad Viimsi Marketist välja kolisid, omanikelt pinna sobivust raamatukoguks.

«Kui meil pood peaaegu kinni oli, käis üks poiss Viimsi Marketi palvel neid ruume » rääkis Udumäe.

«Ja nüüd on Viimsi Market OÜ saanud ülimalt soodsad tingimused raamatukogule pinna üürimiseks. Firmale makstakse 15 aasta jooksul üüri kokku ligi 5 miljonit eurot.» ütles Rull. Ettevõtte omanikud on Vladimir Koshelev, Viivi-Anne Soots ja Vasily Koshelev. Vladimir Koshelev ütles Postimehele kuu tagasi, et ei soovi teemat kommenteerida. «Mul pole midagi siin kommenteerida,» ütles ta.

Augustis käis politsei Viimsis raamatukogu üürikonkursi asjaolusid ka uurimas. Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler selgitas, et korruptsioonikuritegude büroo jälgib pidevalt omavalitsustes toimuvat eesmärgiga tuvastada ja ennetada korruptsiooniohtlikke olukordi.

Otsuse järel saatis Viimsi vald välja pressiteate, kust pole sõnagi sellest, kui palju uue raamatukogu üürimine vallale maksma läheb.

Viimsi abivallavanem Annika Vaikla sõnul soovitakse, et Viimsi raamatukogu ei oleks vaid raamatute laenutuskeskkond vaid kaasaegne õpi-, puhke- ja vabaajakeskus, mis kutsub inimesi eelkõige noori kasulikult aega veetma.

Kokku saab raamatukogu kasutusse 2 688 m2, lisaks avatud suveterrass suurusega 317,7 m². Viimsis elab ligi 22 000 inimest. Viimsi Raamatukogu registreeritud lugejate arv on 8449, külastuste arv keskmiselt 308 külastust päevas ning laenutuste arv 169 554.

Raamatukogu üürilepingu sõlmimise poolt oli 14 volinikku (Jan Trei, Mari-Ann Kelam, Hannes Võrno, Madis Saretok, Oksana Šelenjova, Urve Palo, Raimo Tann, Raivo Kaare, Kristjan Jõekalda, Riina Aasma, Aivar Sõerd, Tanel Einaste, Märt Vooglaid, Valdur Kahro), vastu oli 5 (Ants Erm, Taavi Kotka, Taivo Luik, Vladas Ravilavičus, Ivo Rull) ja erapooletu 1 (Oliver Liidemann).