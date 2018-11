EL tutvustas varuplaani leppeta Brexitiks, britid on aga lootusrikkad

Ühe meetmena tõi Brüssel välja viisavaba reisimise brittidele Euroopa Liidus. Selle tingimuseks on seatud aga, et Ühendkuningriik pakub sama Euroopa Liidu kodanikele.

May teatas täna oma valitsusele Londonis, et öö läbi kestnud kõnelustel Briti ja Euroopa Liidu läbirääkijate vahel tehti edusamme, kuid lahkumisleppe tekst pole heakskiitmiseks veel päris valmis.

«Peaminister ütles valitsusele, et alates sellest, kui nad viimati kohtusid (nädal aega tagasi), on kõnelused Brüsselis jätkunud ja tehtud on häid edusamme,» lausus May pressiesindaja. «Samas ütles peaminister, et on veel väike hulk lahendamata küsimusi, kuna Ühendkuningriik püüab saavutada parimat leppe teksti, milleni õnnestub läbirääkimistel jõuda.»