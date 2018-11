Allikad: Trump vallandab järgmise ministri

Väidetavalt on Trumpi juba mitu kuud Nielseni peale pahane olnud, sest riigipea hinnangul on pole minister immigratsiooniga seoses piisavalt head tööd teinud.

Nielsen on üritanud presidendile selgitada seadusi, mis ei luba valitsusel drastiliselt sisserännet piirata ega USA-Mehhiko piiri sulgeda, aga see olevat presidendi vihale ajanud. Nüüd otsib Trump inimest, kes viiks tema plaanid kiiremini ja innukamalt ellu.

Minister ei soovi ametist lahkuda enne ühe aasta täitumist ehk 6. detsembrit, aga kolleegide sõnul on ta juba mitu kuud oma töökohal õnnetu olnud. Trump on naist valitsuse istungite ajal alandanud, teiste eest halvustanud ning andnud talle hüüdnimeks Bushie, viidates tema varasemale tööle president George W. Bushi alluvuses ning kaheldes tema lojaalsuses.

Kuna Nielsen on Valge Maja personaliülema John Kelly lähedane liitlane, kardetakse, et tema ametist lahkumine võib tähendada, et ka Kelly otsustab Trumpi administratsioonist tagasi astuda. WSJ andmeil on Trump sellisest võimalusest teadlik ja kui Kelly peaks lahkuma, võtaks erukindrali koha tõenäoliselt üle asepresident Mike Pence'i kabinetiülem Nick Ayers.