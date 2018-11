Melania tahab Valge Maja nõuniku vallandamist

«Esileedi kabineti seisukoht on see, et ta ei vääri enam au Valges Majas teenida,» teatas Melania kõneisik eile.

Melania rünnak Ricardeli vastu on praeguse esileedi puhul midagi enneolematut, sest üldiselt on Melania hoidnud madalat profiili. Aafrika reisil antud intervjuus tunnistas Melania aga, et Valges Majas on isikuid, keda ta ei saa usaldada.