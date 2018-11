CIA arstid mängisid kahtlusaluste piinamisel võtmerolli

Äsja avalikustatud raportist selgub, et CIA meditsiinitöötajatel oli 2002.-2007. aastani terrorikahtlusaluste ülekuulamisel suur roll. Kokku osalesid nad 120 kinnipeetava toimetamises CIA salavanglatesse, kus aitasid vange elus hoida ja tagasid meditsiiniliste protsesside korrektsuse.

CIA raporti sõnul oli arstide roll möödapääsmatu piinamistehnikate seadustamisel. Näiteks kaksiktornide rünnaku ühe korraldaja Khaled Sheikh Mohammedi puhul, keda 140 korda veega piinati, teatas meditsiinitöötaja, et uppumist simuleeriv praktika on ajutine leevendus tema kestvale sunniviisilisele ärkvelhoidmisele.

Varem salastatud dokumentidest ilmneb ka, et CIA arstid kaalusid terrorikahtlusaluste ülekuulamisel «tõeseerumi» kasutamist, kuna veega piinamine oli väidetavalt ebaefektiivne ja mõjus traumeerivalt Ühendriikide personalile.

«Tõeseerumi» näol oli tegu hiljuti välja töötatud psühhoaktiivse bensodiasepiinide klassi kuuluva uimastiga Versed. Rahvusvahelise õiguse kohaselt on keelatud vangide peal meditsiiniliste katsete teostamine ja muutunud teadvuse seisundeid esile kutsuvate uimastite kasutamine.

CIA advokaatide sõnul oli «tõeseerumi» legaalne staatus piisavalt hägune, et selle kasutamisest loobuda. Lisaks juhiti tähelepanu sellele, et uimastite mõju all antud tunnistused ei pruugi olla usaldusväärsed.