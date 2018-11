CNN kaebas Trumpi kohtusse

Eile märkis Sanders, et CNN-il on peale Acosta veel teisigi pressipääsmega reportereid ning tegu pole esimese korraga, kui «ajakirjanik on keeldunud teistele kombekohaselt sõna andmast».

Sanders jagas hiljem Twitteris videot, millega üritas tõestada, et Acosta ründas pressiabi, kes proovis ajakirjaniku mikrofoni ära võtta. Video oli töödeldud ja muudetud selle mängimiskiirust, et näidata Acosta liigutusi agressiivsetena.

«Kuigi see kohtuasi keskendub CNN-ile ja Acostale, oleks see võinud ükskõik kellega juhtuda. See ei jätnud küsimust, et Valge Maja tegevus loob ohtliku õhkkonna igale ajakirjanikule, kes meie valitsusametnike tegevust kajastab,» teatas CNN avalduses.