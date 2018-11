Video: välisministeeriumi kinnitusel ei pane rändelepe kellelegi mingeid kohustusi

Et tegemist pole juriidiliselt siduva dokumendiga, näitab ka ränderaamistikuga ühinemise protseduur. Juhul, kui president Kersti Kaljulaid sõidab 10.- 11. detsembril Marokos toimuvale Marrakechi konverentsile, ei anna ta leppele allkirja. Protseduur näeb ette, et eesistuja küsib kohalviibijatelt, kas nad kiidavad raamistiku heaks. Kui kellelegi on midagi dokumendi vastu öelda, siis ta võab sõna. Vaikimine tähendab raamistikuga nõustumist.

«Välisministeeriumil on aastatepikkune tava kooridineerida peaministri ja presidendiga paar korda aastas nende riigivisiite, et ei juhtuks olukorda, kui samal konverentsil on Eestit esindamas mitu kõrgetasemelist esindajat. Juba kevadel nägime, et presidendil on plaanis teha sellesse regiooni visiite, seetõttu palus välisministeerium presidendil osaleda ka Marrakechi konverentsil. Samasuguseid palveid oleme esitanud ka peaministrile. Taolise koordineerimise eesmärk on, et Eesti oleks võimalikult kõrgel tasemel esindatud võimalikult paljudel rahvusvahelistel üritustel,» selgitas Kolk.