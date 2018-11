Reps julgustab gümnaasiume olema hariduskoostöö vedurid

«Uusi koolimaju ei avata just iga päev, sest nende kavandamisest käiku andmiseni kulub oma aeg. Riigigümnaasiumi avamine on aga Eestis erilise tähendusega, kuna on järjekordseks sammuks keskhariduse arenguteel,» ütles Reps.

Minister peab väga oluliseks, et kõik riigigümnaasiumid teevad koostööd kõrgkoolidega, kutsekoolidega, teadusasutustega, aga ka kohalike koolidega ja ettevõtjatega, mis suurendavad õpilaste valikuid ja mille kaudu jõuab kooliellu pidevalt uuenev teadmine nii teadus- kui töömaailmast.

«Julgustan ja innustan teid olema hariduskoostöö eestvedajaks oma koduvallas ja kaugemalgi. Uue kooli loomine annab võimaluse vanadest raamidest välja astuda, kasutage seda võimalust nutikalt!»

Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin tõi välja, et Viimsi gümnaasium on mitmes mõttes eriline. «Esiteks on see esimene riigigümnaasium Harjumaal, olles oma loomingulise ja funktsionaalse õpikeskkonnaga suunanäitajaks tulevastele koolidele. Teiseks on Viimsi riigigümnaasium ehitatud peamiselt puidust, mis on meile paljudele südame- ja kodulähedane loomulik materjal.»

Koolimaja kavandamisel võeti lähtekohaks võimalikult väikese energiavajadusega hoone loomine, koolimaja kandekonstruktsiooniks on valdavas osas ristkihtpuit. Puit on taastuv loodusvara ning on tehtud uuringuid, mis tõestavad, et puidust hoones tunneb inimene ennast hästi.

Viimsi vallavanema Siim Kallase sõnul on Viimsi vallal väga hea meel, et Viimsi riigigümnaasiumi loomisega võetud suur väljakutse on edukalt lõpule viidud ning on paljude kaasabil vormistunud võiduks. Suurepärane gümnaasium on valmis ja see on Kallase sõnul oluliseks täienduseks Haabneeme keskusesse tekkinud haridusmekale.

«Uus gümnaasium kaasaegse õpikeskkonna ja innovaatilise õppekorraldusega annab palju juurde meie noortele. Inspireeriv keskkond tekitab motivatsiooni edasi õppida ja aitab kaasa tuleviku valikutes. Kvaliteetse hariduse tagamine on meie üks suurtest eesmärkidest ja täna oleme astunud sammukese sellele jälle lähemale.»

Viimsi riigigümnaasiumi hoone arhitektuurilahenduse autoriteks on Novarc Group AS ning KAMP Arhitektid OÜ. Koolihoonet projekteeris ja ehitas Merko Infra AS.

Viimsi gümnaasiumi koolijuht Karmen Paul rõõmustas, et koolimaja on kahe kuu jooksul juba omaks võetud. «Meie õppeaasta alguse pop-up koolist on saanud kool, mis on nüüd niiöelda up and running. See on hea auraga maja! Ent meie võlu peitub veel paljus muus peale kaasaegse õpikeskkonna, kuna just inimesed ilmestavad seda oma energia ja isikupäraga. Me ei ole ideaalsed, aga me töötame selle nimel, et olla suurepärased – suurepärased kaaslased iga õppija arengus.»

Uus koolimaja on ka juba auhindadega pärjatud. Aasta puitehitis 2018 konkursil võitis Viimsi Gümnaasium rahva lemmiku ja Arcwood liimpuidu eriauhinna.

Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Keit Paal märkis, et projekt oli Merkole väga huvitav. «Saime uudseid puidulahendusi kasutades ise targemaks ja meil on väga hea meel selle üle, et valmis sai mõnus keskkond, kus Viimsi lapsed saavad tarkust koguda.»

540 õpilasele ehitatud tänapäevane gümnaasiumihoone asub Haabneemes, Viimsi vallas ning mille netopind on ligi 4150 ruutmeetrit. Ehitustööde maksumuseks on 5,1 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Ehitustöid rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

«Mul on hea meel olla osa selle kooli loomisest, sest me teeme kõik koos uut kooli. Mulle tundub, et mentor- ja moodulsüsteem on ennast juba tõestanud,» ütles Viimsi gümnaasiumi õpilane Hedy Läets.