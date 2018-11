Keskpanka on sellel aastal toodud ligi 7000 kahjustunud pangatähte

Rahatäht vahetatakse Eesti Pangas ümber, kui sellest on säilinud rohkem kui pool. Tahtlikult rikutud või kahjustatud pangatähti välja ei vahetata. Kahjustatud või rikutud Eesti krooni pangatäht vahetatakse välja aga juhul, kui sellest on säilinud üle poole ja pangatähel on tervikuna loetav seeria ja number. Eesti krooni müntidel peab olema loetav vähemalt nimiväärtus ja vermimisaeg.