Komisjon esitas ministrile ettepanekud erakorralise meditsiini kohta

«Tegime tervise- ja tööministrile mitmeid ettepanekuid, et parandada erakorralise meditsiini olukorda,» märkis erikomisjoni esimees Aivar Sõerd. Tema sõnul tuleb luua rahastamissüsteemi kaudu perearstidele ajend tegutseda selle nimel, et nimistu patsiendid pöörduksid kergemate terviseprobleemidega ennekõike perearsti poole.

«Kasutusele tuleb võtta ka mentorlussüsteem, et aidata järele perearstipraksiseid, kes on saanud kehvema kvaliteedihinnangu. Seejuures tuleks kohustada kõiki perearste osalema kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise hindamises, et saada terviklik ülevaade kõikide perearstide tasemest ja puudujääkidest,» ütles Sõerd.