May kiidab saavutatud Brexiti lepet, Šotimaa liider peab seda katastroofiks

«See, mille üle oleme läbirääkimisi pidanud, on kokkulepe, mis tähendaks briti rahva hääletustulemuse elluviimist,» ütles May alamkojas pärast kavandit tabanud kriitikatulva valitsevate konservatiivide ridadest.

Briti valitsus koguneb täna õhtul päev varem Brüsselis saavutatud kokkuleppe kavandit arutama. Niinimetatud kõva Brexiti pooldajad on asunud seda juba ründama, öeldes, et kokkulepe seob Suurbritannia ELi reeglite ja regulatsioonidega ka pärast ühendusest lahkumist 2019. aasta märtsis.

May kaitses kokkulepet parlamendi ees ja ütles, et lepe annab Suurbritanniale tagasi kontrolli oma seaduste ja piiride üle, kaitstes samas töökohti, julgeolekut ja Ühendkuningriigi terviklikkust. Briti valitsus on korduvalt öelnud, et riik lahkub Euroopa Liidu ühisturult ja tolliliidust.