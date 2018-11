May kinnitusel ei tulnud otsus kergelt, kuid peaministri hinnangul on see kindlasti Suurbritannia huvides. Valitsuse otsus on May sõnul otsustav samm, mis võimaldab kokkuleppe viimistlemist lähipäevil. «Valitsuskabineti ühine otsus oli siiski, et valitsus peaks leppekavandiga nõustuma,» ütles May.

Briti valitsus alustas kolmapäeval Eesti aja järgi kell 16 istungit, millel arutati Briti ja ELi läbirääkijate teisipäeval saavutatud lahkumisleppe kavandit. «Peaminister teeb avalduse pärast valitsuskabineti istungit ja esineb avaldusega ka homme parlamendis,» teatas Downing Streeti pressiesindaja varem.

Euroopa Liit ja Suurbritannia avaldasid kolmapäeva õhtul ühiselt ka 585-leheküljelise Brexiti leppekavandi.

Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnieri sõnul on tehtud leppe osas otsustavaid samme. Ta ütles, et kokku lepiti muu hulgas selles, et välditakse niinimetatud kõva piiri Iirimaa ja Põhja-Iiri vahel.

Briti valitsuse leppekavandile heakskiidu andmine võib viia veel sel kuul Suurbritannia ja EL ajaloolise erakorralise tippkohtumiseni, kus leppe sõnastus lõplikult paika pannakse. ​Barnieri sõnul kavatseb ta soovitada, et Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk seoses edasiminekutega erakorralise istungi kokku kutsuks.

May ütles enne valitsuse istungit parlamendis, et kavand tähendab briti rahva referendumil langetatud lahkumisotsuse elluviimist. May kaitses kokkulepet parlamendi ees ja ütles, et lepe annab Suurbritanniale tagasi kontrolli oma seaduste ja piiride üle, kaitstes samas töökohti, julgeolekut ja Ühendkuningriigi terviklikkust. Briti valitsus on korduvalt öelnud, et riik lahkub Euroopa Liidu ühisturult ja tolliliidust. Peaministri sõnul teeb see lõpu piiramatule immigratsioonile EList ning võimaldab Suurbritannial ajada oma kaubanduspoliitikat.

Lepe sisaldab kaitsemeetmeid füüsilise Iiri piiri vältimiseks, kuid see jääb ajutiseks «kindlustuspoliisiks», kui tulevastes suhetes ei suudeta kokku leppida, lausus ta. «Me tahame panna tulevased suhted paika 2020. aasta detsembri lõpuks,» ütles May.

Opositsioonilise Tööpartei liider Jeremy Corbyn aga ütles parlamendis, et kokkulepe rikub peaministri enda seatud punaseid jooni ning läbirääkimised Brüsseliga on olnud kaootilised. «Valitsus kulutas kaks aastat läbirääkimisteks halva leppe üle, mis jätab riigi umbmäärasele poolele teele,» sõnas ta.

Brexiti toetajate leeri kuuluv konservatiiv Peter Bone kritiseeris samuti Mayd: «Te ei too Brexitit, mille poolt rahvas hääletas ning täna kaotate te paljude konservatiividest parlamendiliikmete ja miljonite valijate toetuse.»