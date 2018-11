Aas: Gonsiori tänav tõstab ühistranspordi esikohale

«Uus Gonsiori tänav annab võimaluse liigelda kõigile liiklejatele, kuid selle kõige uuenduslikum osa on see, et tänaval on kaks bussirada,» sõnas Aas linnavalitsuse vahendusel. «Uus Gonsiori tänav tähendab, et ühistransport on esikohal ja see muutub kiiremaks. Ühtlasi liigume me väiksema autoliiklusega kesklinna poole.»