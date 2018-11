Brexiti lepe ajas pinged lakke

«See on selgelt rahvuslikes huvides tehtud otsus, mis viib ellu referendumil lubatu,» teatas May. Peaministri sõnul sündis otsus kollektiivselt - see tähendab, et oodatult polnud valitsus keerulises küsimuses üksmeelsel seisukohal. «Ma usun nii mõistuse kui südamega, et see otsus on tehtud terve Ühendkuningriigi huvides,» lõpetas May oma sõnavõtu.