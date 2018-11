Euroraportöör näitab Türgile punast tuld

Piri prognoosib, et just vasakpoolsete seas on tema äsja valminud raportis kokkuleppele jõudmine kõige keerulisem. Neil on ebamugav jõuda pärast teistsuguse mõttekäigu läbi tegemist samale järeldusele parempoolsete äärmuslikuma servaga, kes on alati põhimõtteliselt Türgi vastu olnud väitega, et see riik ei kuulu Euroopasse, kuna türklased on moslemid.