Jaapani küberjulgeoleku eest vastutav minister pole kunagi arvutit kasutanud

68-aastane Sakurada on minister, kes peaks vastutama Tokyo 2020. aasta olümpiamängude korraldamise eest, ühtlasi on ta valitsuse küberturvalisuse strateegia asejuht. Jaapan on öelnud, et olümpiamängudega seoses pannakse tõsist rõhku küberjulgeoleku senisest paremale tagamisele - suvel teatati ka uuest küberturvalisuse kavast. Eile teatas mees aga parlamendi ees, et ei kasuta arvutit.

«Olen alates 25. eluaastast andnud juhiseid oma töötajatele ja sekretäridele, seega ei kasuta ma ise arvutit,» ütles ta vastusena opositsiooni küsimusele. Samuti oli Sakurada segaduses, kui temalt küsiti selle kohta, kas Jaapani tuumarajatistes kasutatakse USB mälupulkasid.

«On uskumatu, et küberjulgeoleku eest vastutab keegi, kes pole elu sees arvutit puutunud,» ütles opositsioonipoliitik Masato Imai. Lisaks hakati Sakurada üle sotsiaalmeedias nalja heitma. Nii väideti, et äkki kindlustab ta küberjulgeolekut lihtsalt omal moel: «Kui häkker võtab minister Sakurada sihikule, siis ei saaks ta varastada mitte mingisugust infot. See võib olla kõige parem meetod turvalisuse tagamiseks,» naeris üks sotsiaalmeedia kasutaja.

Sakurada tõusis praegusele positsioonile umbes kuu aega tagasi. Ta nimetati ametisse peaminister Shinzo Abe kabinetis toimunud ümberkorraldustega seoses pärast seda, kui Abe valiti uuesti erakonna juhiks.

Probleeme on Sakuradal olnud ka olümpiamängude korraldamisega. Hiljuti väitis ta, et ei tea midagi Põhja-Korea spordiministri tulekust Tokyosse. Sakurada ütles, et tema ei tea sellest külaskäigust midagi, kuid siis sekkus üks tema abidest ja minister parandas end, öeldes, et teda siiski briifiti.