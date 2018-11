Sajad migrandikaravani liikmed jõudsid USA piiri äärde

Piirimissioonile on saadetud üle 5800 tegevväelase, neist 1000 on Texase osariigi lõunaosas piiril või selle lähedal.

Mattise sõnul ei muudeta sõjaväe missiooni hoolimata sellest, et karavan on suunda muutnud ega liigu enam Lõuna-Texase poole, vaid on võtnud kursi Tijuanale Lääne-Mehhikos.