Euroopa Inimõiguste Kohus nõudis Venemaalt meeleavalduste lubamist

Kohus ütles kahele kinnipidamisele keskendudes, et nende tegelik siht oli suruda alla poliitilist pluralismi. Lisaks rikkusid need Navalnõi õigust vabadusele, kogunemisvabadusele ja õiglasele kohtumenetlusele.

«See oli väga selge kohtuotsus,» ütles Navalnõi otsuse järel Strasbourgis. «Euroopa kohus tunnistas, et see oli poliitiliselt motiveeritud kinnipidamine ja tagakiusamine. See on väga oluline mitte vaid mulle, vaid ka teistele inimestele üle Venemaa, keda igapäevaselt kinni peetakse.»