Politsei otsib Võrumaal kadunud Voldemari

Piirkonnapolitseinik Meelis Tsopp ütles, et nüüd avastati külapeal, et Voldemarist pole üle nädala midagi kuulda olnud. Piirkonnas otsisid teda sugulased ja teised, kuid tulemuseta. Nüüd anti juhtunust teada ka politseile.

«Voldemar mobiiltelefonide usku ei olnud ja nii teati tema käekäigust üksnes siis, kui kusagil näost-näkku kohtuti. Keegi ei saanud helistada ja uurida jooksvalt, et kas temaga on kõik hästi, kas ta jõudis tervelt koju ja nõnda edasi. Kuna telefoni tal ei ole, ei saa ka politsei paraku kiirelt uurida, kus Voldemar pärast kadumispäeva liikus. Meil tuleb kogu piirkond läbi kontrollida, et selgitada, kuhu ja miks Voldemar jäi,» ütles piirkonnapolitseinik.

Ta märkis, et lõpuni välistada ei saa võimalust, et Voldemariga on kõik hästi ning ta on võtnud nõuks kellelegi pikemaks või kaugemale külla minna. Kui kellelgi on sellist versiooni kinnitavad infot, palutakse sest kohe politseile teada anda hädaabinumbril 112.