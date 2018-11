Tsahkna: valitsuse otsusel ei olnud midagi pistmist tegeliku rändepoliitikaga

Tsahkna ütles, et tänase otsusega võttis valitsus Ungari eeskujul isolatsioonipoliitika, mis on tema hinnangul Eesti iseseisvusele ohtlik tee.

«Seda poliitikat dikteerib Kreml ning see läheb vastuollu põhimõttega, et me ei jää kunagi enam üksi. Eriti siin, läänemaailma idapiiril,» kommenteeris Tsahkna. «Hirm radikaalsete ning meie vabadust ohustavate poliitiliste voolude ees sai valitsuse üle võitu ning hirmunud juhid viivad oma rahva tavaliselt sohu.»

«Paradoksaalne on see, et senise liitlassuhetele põhineva välispoliitika viskas prügikasti EKRE hirmus elav Isamaa, kelle senise kursi on kujundanud NATO ja ELi suuna isad Mart Laar ja Jüri Luik,» jätkas Tsahkna. «Kui senini oli mure, et Putini parteiga lepingut omav Keskerakond võib üritada muuta meie senist liitlassuhetele põhinevat välis- ja kaitsepoliitikat, siis nüüd tegi seda Isamaa.»