Piir Põhja-Liibanoni ja Lõuna-Liibanoni vahel on selgesti näha. Seal ootab meid kontrollpunkt ja lõpeb kiirtee. Lõuna-Liibanonis on näha väikeseid külasid, mis ääristavad lamavaid politseinikke täis tänavaid. Nende kaudu kulgeme läbi öö baasi, mis järgneva nädala jooksul mulle koduks on.