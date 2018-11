USA vähendab terroritõrjejõude Aafrikas

Pentagon ütles neljapäeval napisõnalises teates, et USA Aafrika väejuhatust tõmmatakse mitme aasta jooksul koomale 10 protsendi võrra. Praegu on selle alluvuses 7200 sõjaväelast.

Teates rõhutati, et kavandatav vähendamine ei puuduta USA sõjalisi operatsioone Liibüas, Somaalias ja Djiboutis, vaid Lääne-Aafrika riikidele. Pentagon ei nimetanud ühtegi konkreetset riiki, kuid USA-l on suhteliselt väikesed sõjalised kontingendid tegutsemas Nigeerias, Nigeris, Kamerunis ja mujal.

Aafrikas, nii nagu mujal maailmas, kus äärmusrühmitused kätkevad ohtu, on USA sõjaline lähenemine hõlmanud väljaõppe ja muu toetuse andmist kohalikele relvajõududele, et nad saaksid teha ära peamise töö võitluses äärmuslaste vastu. Sellele vaatamata on USA sõjavägi kandnud kaotusi ka Aafrikas.

Aafrika väejuhatus on esimene USA piirkondlik väejuhatus, mis alustab terroritõrjejõudue vähendamise elluviimist, kuid teised väejuhatused Euroopas, Vaikse ookeani regioonis ja mujalgi kaaluvad samuti võimalikke kärpeid.

See on kooskõlas USA kaitseministri James Mattise sooviga keskenduda rohkem võimalikule konfliktile Venemaa ja Hiinaga ning vähem mässuliste sõdadele viimase 17 aasta jooksul. See on kirjas ka revideeritud riiklikus kaitsestrateegias, mis avaldati selle aasta jaanuaris.

Kaitsestrateegia põhineb president Donald Trumpi administratsiooni seisukohale, et keskne väljakutse USA julgeolekule ja õitsengule on strateegilise konkurentsi uus esilekerkimine Hiina ja Venemaaga. Kuigi selliste äärmusrühmitustega nagu Islamiriik seotud ohud on endiselt märkimisväärsed, ei ole need enam USA peamises kaitsefookuses.

"On üha rohkem selge, et Hiina ja Venemaa tahavad kujundada maailma kooskõlas oma autoritaarsele mudelile, saavutades vetoõiguse teiste riikide majanduslike, diplomaatiliste ja julgeolekuotsuste üle," märgitakse USA kaitsestrateegias.