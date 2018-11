Tuhanded inimesed avaldasid Prahas meelt peaministri vastu

Endine kommunist Babiš seisab silmitsi kriminaalsüüdistustega seoses Euroopa Liidu toetusrahade pettusega, samuti süüdistustega, et ta tegi 1980. aastatel koostööd salapolitseiga, kui tolleaegne Tšehhoslovakkia oli Moskva kontrolli all.

"Minu arvates on vastuvõetamatu, et on peaminister, kes seisab silmitsi kriminaalsüüdistustega, kes on endine kommunistliku politsei agent, endine Kommunistliku Partei liige," ütles üks meeleavaldajatest, endine arst Eva Pospíchalová.

Babiš on kõik süüdistused tagasi lükanud, öeldes, et see on osa kampaaniast, mille "eesmärgiks on mind hävitada ja sundida mind poliitikast lahkuma".