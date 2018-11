Uitavad veised nurjasid laste teatrisse sõidu

Ruhnu saarel vabalt ringi jalutavad šoti mägiveised on probleem olnud juba mitu aastat, ent lennuliiklust seni katkestatud pole, kirjutab Meie Maa .

«Kogu saare rahvas ajas veiseid aedikusse, aga see ebaõnnestus, kuna loomad läksid merre,» kirjeldas Keskpaik kogukonna püüdlusi tekkinud kriisiolukorrale lahenduse leidmiseks, kuna alates möödunud kuust on lennuühendus ainus võimalik liikumisvõimalus saare ja mandri vahel.

Ruhnu lennuvälja operaatori Anne Miksoni sõnul on probleem pikaaegne, aga nii hulluks pole varem olukord muutunud. Praegused tarad loomi ei pea. «Omanik pidi vist kuskil politsei- ja piirivalveametis töötama ja pole aasta jooksul kordagi Ruhnus käinud. No ei saa ikka nii, et tood loomad saarele ja siis ei tunne nende vastu enam huvi.»