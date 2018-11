VIDEO: Jüri Ratas: see oli halb, kuid valitsus pole kriisis

«See on poliitiline reaalsus,» nentis Ratas. «Eilsel kabinetinõupidamisel toetasid Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid rändeleppega edasiminekut, Isamaa ei toetanud. Kui konsensust ei ole, siis otsust ei sünni.»

Ratas ütles, et toimunut ei tasu üle dramatiseerida, aga signaali mõttes oli eilne otsus see negatiivne. «Eesti on nii Euroopa Liidus, NATOs kui ka ÜROs aktiivne liikmesriik,» lisas peaminister.

Ratas ütles, nüüd oluline emotsiooni ja hirmutamist maandada. «Mitmed erakonnad hirmutasid, et kui Eesti ränderaamistiku vastu võtab, siis on põhjust karta, et siia tuleb mitu tuhat pagulast, kuigi need teemad ei ole üldse omavahel seotud,» rääkis ta. «Tekkinud virvarr ei tuginenud argumenteeritud väidetele.»

Seda, et valitsus oleks nüüd kriisis, Ratas eitas. «Kui valitsus on kriisis, siis üks partner lahkub, kuid eilse seisuga ei lahku ükski partner,» sõnas ta. «Et selles küsimus kokkulepet ei sündinud, on halb, kuid valitsus täidab aktiivselt oma rolli kuni 3. märtsini.»

Kuigi Ratase tänase kinnituse kohaselt Keskerakond eile rändelepet toetas, olid peaministripartei varem avalikus debatis kõlanud seisukohad pigem ebamäärased. Ratas ise on varem kinnitanud, et Eesti otsustab ise, kui palju sisserändajaid me oma riiki lubame, ning samuti seda, kuidas oma piire kaitseme. «Samal ajal oleme loomulikult solidaarsed ning aitame raskustes riike üles ehitada ja toetame inimesi, kelle elu on kodumaal tõeliselt ohus,» on Ratas öelnud. «Ränne puudutab kõiki riike maailmas, ka Eesti inimesi välismaal. ÜRO globaalne ränderaamistik käsitleb rännet laiemalt: selle algpõhjuseid, ebaseadusliku rände ennetamist ja selle vastu võitlemist, koostöö parandamist teiste riikidega, inimõiguste austamist jpm.»

Rändeleppe toetamise poolt kõneles sotsiaaldemokraadist välisminister Sven Mikser, kes on peaministrile ette heitnud, et peaministrina pole Ratas ennast selles küsimuses kehtestanud. «Rongi saab juhtida vedurist, mitte vagunist,» on ta öelnud. «Valitsust saab juhtida peaministritoolist. Kui me ei leia üksmeelt, siis ei saa olla Eesti meile oluliste rahvusvaheliste teemade puhul olla veduris.»