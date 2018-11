Isamaa: Keskerakond käitub kaasava eelarve asjas kahepalgeliselt

«Keskerakonna fraktsioon hääletas kaasava eelarve vastu ja ettepanekut ei toetanud ka linnavalitsus. Linnapea Taavi Aas teatas linnavolinikele põhjenduseks, et nende arvates on ka tänane linnaeelarve kaasav, sest korraldatakse erinevaid küsitlusi linnaelanike hulgas ja tallinlased saavad oma ideid igal ajal linnavalitsusele välja pakkuda,» lisas ta.

Volikogus kaasava eelarve ettepanekut tutvustanud linnavolikogu ja Isamaa fraktsiooni aseesimees Luik leidis, et Taavi Aas eksitab teadlikult tallinlasi. «Linnapea luiskab, täna pole Tallinnas mingit läbipaistvat ja ausat kaasava eelarve meedet. See, et keegi Keskerakonnaga heades suhetes olev linlane saab oma projektile raha, on kaugel kaasava eelarve põhimõttest,» ütles Mart Luik.