Ossinovski nõuab Reinsalu maha võtmist

«Mina ei saa küll aru, et praegu oleks tegemist valitsuskriisiga. Täiesti töine olukord, kus koalitsioonierakondade osapooltel on erinevad seisukohad rändepakti osas,» ütles Seeder reede hommikul enne Ossinovski avaldust.

Ta kinnitas, er ränderaamistik ei ole Eesti jaoks ei ühte- ega teistpidi eksistentsiaalse küsimusega. «Aga tulevikus leiavad sellised inforünnakud aset kriitilistel hetkedel, näiteks valimiste eel. Me ei saa välistada, et järgmine inforünnak ei tule sel hetkel, kui Eestile on määrav olukord. Ka siis vajab Eesti juhte, kes oleksid kindlad ja peaksid kinni liberaalsetest väärtustest,» ütles sotsiaaldemokraadist välisminister.

«Juba jaanuari lõpus ütles SDE esimees Jevgeni Ossinovski, et see valitsus enam sisulisi otsuseid ei tee ja riigiehitamine on pausil. Nüüd on selgunud, et valitsuse tervis on pausil olles veel halvenenud ja elule enam ei pöördu – ÜRO rändepakti osas valitsus konsensusele ei jõudnud ning leppega jääb Eestil liitumata,» kirjutas Postimehe ajakirjanik Urmas Jaagand oma analüüsis.