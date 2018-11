Terviseamet keelas järjekordsel veebipoel MMS toodete müümise

Kui Postimehe ajakirjanik kuulis, et MMS tooteid müüakse veebipoes Loitsukeller, võeti koheselt ühendust terviseametiga, et uurida, kas nad on poe tegevusest teadlikud.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar ütles, et nad hakkasid koheselt asjaga tegelema. «Terviseamet pöördus ettevõtte juhatuse poole ajakirjanikult saadud vihje alusel ning tegi ettepaneku viivitamatult peatada OÜ Living Mineralsi MMSi nimelise «mineraalse suuloputusvahendi» ehk naatriumkloriti müük ja reklaam,» sõnas Saar.

Saar selgitas, et nad ütlesid ettevõttele, et varasemalt on kontrollitud toote ohutust, mille käigus tuvastati, et tootja ei ole toodet testinud ega saa seetõttu garanteerida ka toote ohutust. Sellest tulenevalt kohustas terviseamet toote turvalisuse tagamiseni koheselt peatama toote müügi.

«Ettevõtte esindajal vastuväiteid ei olnud ning ettevõte peatas MMSi müügi ja reklaami vabatahtlikult,» lisas Simmo Saar.

Tegu on juba teise veebipoega, mille puhul terviseamet on keelanud MMS toodete müümise. Oktoobri lõpus teatas terviseamet, et nad survestasid Mineral Garden veebipoodi nii palju, et selle omanik otsustas mürgised MMS tooted müügist eemaldada.