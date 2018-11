Pilt juuditüdrukut kallistavast Hitlerist müüdi enam kui 11 000 dollari eest

Füüreri lapsena tuntud Rosa Bernile Nienau sai Hitleriga väga lähedaseks pärast seda, kui nad 1933. aastal viimase maja ees kohtusid. Nienau ja tema ema olid Hitleri maja ette tema sünnipäeva kogunenud rahvahulga seas. Kui selgus, et tüdrukul on, nagu Hitlerilgi, 20. aprillil sünnipäev, paelus laps füürerit koheselt.

Tüdruku oli juudist vanaema, kuid see ei takistanud teda saamast natsiliidri lemmikuks. «Uuringud on tõestanud, et Hitler sai tema juudipäritolust juba varakult teada, kuid ignoreeris seda,» seisis USA oksonimaja foto taustakirjelduses. Kui riigiminister Martin Bormann Nienau «ebapuhtast» taustast teada sai, kellas ta tüdrukul ja tema emal ligipääsu Berghofile (Hitleri residents).