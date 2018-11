Urmas Reinsalu äsjane teade, et temalt tagasiastumist mõtet oodata ei ole, Ossinovskit ei üllata, seda SDE ei oodanudki. Ossinovski pöörduski ettepanekuga Reinsalu tagasi kutsuda peaministri, mitte Reinsalu enda poole. Edasine on peaministri kätes, ütles ta.

"Välispoliitikat saab teha siis, kui on ühine arusaam, kuidas seda tehakse," ütles Ossinovski. "Eestile on vaja konsensuslikku välispoliitikat ja samal viisil valitsus jätkata ei saa." Peaminister peab otsuse tema sõnul otsuse langetama. "Me ei näe, et valitsus sellisel viisil jätkata saab."