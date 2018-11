Mõned kuud enne suurt valimisheitlust on viimane aeg heita pilk võimalikele esinumbritele valimisringkondades. Keda on varasemalt saatnud edu, kes aga pole korduvatest püüdlustest riigikokku saanud ning kes astub valimisvõitlusesse täitsa esimest korda? Vaata lähemalt!