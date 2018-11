Läti saadik räägib ämmaga eesti keelt

Ma saan aru, et igas välisministeeriumis on oma sisemine hierarhia, millistes saatkondades töötamine on ihaldusväärsem ja millistes vähem ihaldusväärne. Kus seisab Läti diplomaatide jaoks Eesti suursaadiku koht?

Eesti suursaadiku koht on väga kõrgel. Ennekõike muidugi seetõttu, et me oleme naabrid, ja kui väga otse öelda, see on suhe, kus meiki näos pole. Me peame andma otsekoheseid sõnumeid oma diplomaatide, riigiasutuste, poliitikute ja teiste vahel.

Eesti on minu jaoks viies lähetus, neist kolmas suursaadikuna. Läti ei saada Eestisse algajaid, vaid inimesi, kes tunnevad asju, teavad, kuidas suursaatkond töötab, ja oskavad enda ees seisvate teemadega tegeleda.

Mina tulin siia mullu paar nädalat enne seda, kui algas Eesti ELi eesistumine. See oli loomulikult ka hea võimalus kohtuda väga paljude ametiisikutega, sest seoses eesistumisega toimus toona ohtralt kohtumisi.

Läti saadikule Eestis on tähtis ka see, et ta on pidevas ja tihedas kontaktis kõigi kõrgemate Läti ametnikega, ministritega, peaministriga, presidendiga. Ma ei usu, et meie riigi esindajad käiksid kusagil nii sagedasti kui Eestis. See on privileeg, aga mõnikord on ka üsna raske ülesanne kõiki neid visiite ja nendega seonduvat korraldada.

Sest saatkond on ka üsna väike.

Saatkond on väike, kuid me oleme väga efektiivsed. Oleme oma õppetunnid kätte saanud. 2009. aasta majanduskriisi tõttu pidime oma personali kärpima, see mõjutas, kuidas riik töötab, kuidas diplomaatiline teenistus töötab. Pidime seadma prioriteete.

Aga ma ei ütleks, et see oleks väga palju mõjutanud siinset tööd. Siinse esinduse suurus on alati olnud umbes sama, ehk paar töötajat vähem või rohkem, aga saatkond toimib kogu aeg suhteliselt sama mudeli järgi.

Baltimaadest olete te keskmine, kummaga te end sarnasemaks peate, kas eestlaste või leedulastega?

Me oleme kahtlemata baltlased. Ja keegi pole Balti koostööst rohkem huvitatud kui meie. See on meie poliitika ja jääb selleks nähtavas tulevikus.

Ajaloo ja kultuuriloo mõttes on palju sidemeid nii eestlaste kui ka leedulastega. Keeleliselt on meil muidugi balti sidemed leedulastega, kuigi keskmine lätlane või leedulane peab teist keelt ikkagi õppima, et üksteisest aru saada.

Ajalooliselt ja selle poolest, kus me poliitilisel kaardil seisnud oleme, jagame tohutult palju Eestiga – rohkem kui ühegi teise naabriga. Me oleme sellest üsna teadlikud ja seda on tunda ka igapäevaelus, inimestevahelistest kontaktidest, sellest, kuidas me oma majandusi arendame.