USA ja Türgi ei luba Khashoggi mõrva osas mingit varjamist

«Mõlemad liidrid nõustusid, et Jamal Khashoggi mõrva kõik asjaolud tuleb välja selgitada ja avalikkuse ette tuua ja seal ei tohi olla mingisugust varjamist või kinnimätsimist,» ütles allikas.

Ajaleht Hürriyet kirjutas varem päeval, et - Türgil on veel tõendeid, seal hulgas helisalvestis, mis räägivad vastu Saudi Araabia ametlikule versioonile Khashoggi tapmisest. Teine, 15 minuti pikkune salvestis näitab selgelt, et Washington Posti kolumnisti tapmine oli ettekavatsetud, kirjutas leht.

See on vastuolus Saudi Araabia prokuratuuri neljapäevase avaldusega, et viiele Khashoggi tapmisega seotud Saudi ametnikule nõutakse surmanuhtlust, kuid kroonprints Mohammed bin Salman ei ole mõrvaga seotud.

Mõjuvõimsat kroonprintsi korduvalt kritiseerinud Khashoggi tapeti 2. oktoobril Saudi Araabia Istanbuli konsulaadis ja tema laip tükeldati.

Türgi väidab, et mõrva pani toime rühm saude, kes just sel eesmärgil Istanbuli saadeti. Türgi peaprokurör teatas 31. oktoobril, et Khashoggi kägistati kohe pärast konsulaati sisenemist ja lõigati seejärel «ettevalmistatud plaani» alusel tükkideks.

President Erdoğan on väitnud kroonprintsile viidates, et mõrvakäsk anti Saudi Araabia valitsuse kõrgeimal tasandil.

Saudi Araabia prokuratuur tunnistas neljapäeval esmakordselt, et Khashoggi uimastati Saudi Araabia Istanbuli konsulaadis ja lõigati seal tükkideks. Seejärel anti ajakirjaniku kehaosad üle väljaspool konsulaadi territooriumi asunud agendile.

Hürriyeti valitsusmeelne kolumnist Abdulkadir Selvi kirjutas reedel, et Saudi Araabia prokuratuuri avalduses esitatud tõendid ei lähe kokku Türgi käsutuses olevate tõendite, seal hulgas kahe helisalvestisega.

Tema sõnul tõestab esimene, seitsmeminutine salvestis, et Khashoggit kägistati. Teine, mis on tehtud enne ajakirjaniku konsulaati sisenemist, näitab aga selgelt mõrva kavandamist.