USA meedia andmetel andis Khashoggi tapmiskäsu kroonprints

Tõendite hulgas olevat muu hulgas telefonikõne, mille tegi Khashoggile kroonprintsi vend ja USA suursaadik Khalid bin Salman. Allika andmetel ütles suursaadik selles Khashoggile, et Istanbuli saatkonda minek on turvaline ja soovitas seda teha.

Saudi Araabia Washingtoni suursaatkonna kõneisik ütles ajalehele, et suursaadik ja Khashoggi ei vestelnud kõnes millestki, mis puudutab Türgit. Eestkõneleja hinnangul on CIA andmed valed.

"Ei ole kuidagi võimalik selle mõrva toimumine nii, et kroonprints polnud sellest teadlik või osaline," ütles allikaks olev riigiametnik ajalehele. Ametniku sõnul peab CIA ühtlasi kroonprintsi iseloomu plahvatusohtlikuks ja jultunuks.

USA president Donald Trump ja Türgi president Recep Tayyip Erdoğan jõudsid reedeses telefonikõnes üksmeelele, et ei kavatse lubada ajakirjanik Jamal Khashoggi mõrva osas mingisugust varjamist ega selle kuidagi kinnimätsimist, teatas Türgi valitsusallikas uudisteagentuurile AFP.

"Mõlemad liidrid nõustusid, et Jamal Khashoggi mõrva kõik asjaolud tuleb välja selgitada ja avalikkuse ette tuua ja seal ei tohi olla mingisugust varjamist või kinnimätsimist," ütles allikas.

Ajaleht Hürriyet kirjutas varem päeval, et - Türgil on veel tõendeid, seal hulgas helisalvestis, mis räägivad vastu Saudi Araabia ametlikule versioonile Khashoggi tapmisest. Teine, 15 minuti pikkune salvestis näitab selgelt, et Washington Posti kolumnisti tapmine oli ettekavatsetud.