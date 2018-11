Protestijad on võtnud meeleavaldusel sihikule kiirteemaksupunktid, Pariisi ümbruse ringteed ja viaduktid. Kokku 50 000 pahast prantslast on kogunenud umbes tuhandes paigas riigi maanteedel, teatasid ametnikud.

Kütuseaktsiis on osa president Emmanuel Macroni strateegiast fossiilkütusest loobumiseks. Paljude autojuhtide arvates näitab see aga järjekordselt, et president on eluvõõras ega tea midagi inimeste igapäevastest toimetulekuraskustest.