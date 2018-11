Prantsusmaal mõisteti vangi last auto pakiruumis kasvatanud naine

Kui ema ei hoidnud last parasjagu autos, oli väike tüdruk Kesk-Prantsusmaal Correze’i piirkonnas asuvas perekonna kodus tühjana seisvas toas.

Tulle’i linnas nädal aega kestnud protsessil mõistis kohus Da Cruzi viieks aastaks vangi, neist kolm tingimisi, ning ta peab viie aasta jooksul olema sotsiaalteenistuse valve all ning saama psühhiaatrilist ravi.

Järgmisel nädalal seitsmeaastaseks saav Serena elab kasuperes. Tüdruk kannatab tõsise vaimse kahjustuse käes, sealhulgas on tal pöördumatu autism, mis ekspertide sõnul on seotud vähese stimulatsiooniga tema esimestel elukuudel.

Kohtuprotsessi lõpus palus Da Cruz oma tütrelt andestust. «Ma mõistan, et olen talle palju haiget teinud ega näe oma väikest tüdrukut enam kunagi,» lausus ta.

Da Cruzi elukaaslane, töötu müürsepp Domingos Sampaio Alves väitis, et tal polnud aimugi, et naine oli sünnitanud neljanda lapse.

«Ma ei tea, miks ta seda tegi,» ütles mees kohtus, kirjeldades elukaaslast hea emana nende ülejäänud lastele, kes on 9-, 14- ja 15-aastased.

Vanematel lubati jääda oma kolme vanema lapse hooldajaks. Pediaatri kirjeldusel on need «eeskujulikult kasvatatud».

«On näha, et ta on olnud hea ema ja me ei suutnud mõista, miks ei saanud Serena kodus samasugust hoolt,» ütles arst kohtus.