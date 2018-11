Soome kutsus GPS-signaali segamise tõttu Vene saadiku vaibale

Suursaadik Pavel Kuznetsov on kutsutud Soome välisministeeriumisse esmaspäevaks, kinnitas ministeeriumi pressiesindaja Hanna Päivaranta.

Soome peaminister Juha Sipilä on öelnud, et GPS-satelliitide signaali segamine Põhja-Soomes seadis ohtu tsiviillennunduse.

Neljapäeval teatas Soome, et toetab Norra seisukohta, et segamise eest vastutavad Vene maaväeüksused Koola poolsaarel.

«Segamise allikas on meie jaoks ilmne ja Norral on sama kogemus,» ütle eile Soome välisminister Timo Soini uudisteagentuurile STT. «Kui tuleb aeg reaktsiooniks ja dialoogiks, siis me peame neid vestlusi, aga mitte avalikult.»