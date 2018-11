Koalitsiooni õhurünnakud surmasid Süürias vähemalt 36 tsiviilisikut

USA juhitav koalitsioon on korduvalt kinnitab, et püüab igati vältida tsiviilohvrite põhjustamist.

Koalitsioon on tunnistanud, et nende rünnakutes on alates 2014. aastast Süürias ja Iraagis surma saanud üle 1100 tsiviilisiku, kuid inimõiguslaste hinnangul on hukkunuid palju rohkem.