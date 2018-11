Merkeli arvatav mantlipärija on valmis kehtestama Saksa parlamendis sookvooti

CDU naisparlamendisaadikute arv langes 2017. aasta valimiste järel ühe viiendikuni kõigist erakonna esindajatest ning Kramp-Karrenbaueri sõnul peab tulevikus valimistel edu saavutamiseks naiste osakaal tõusma.

Telekanaliga Suedwestrundfunk (SWR) rääkides ütles ta, et erakond pole võtnud tõsiselt juba 1996. aastal kokku lepitud põhimõtet, et vähemalt kolmandik kandidaatidest partei nimekirjas peavad olema naised ning seepärast on ta valmis partei esimeheks saades seda reeglit jõuga läbi suruma.