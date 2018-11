Siseministeerium 100. «Ajakirjandusvabaduse piiramine»

Osaühingu esindajad väljendasid siseministrile saadetud kirjas otsuse üle hämmastust ning palusid siiski lubada ajalehtedel edasi ilmuda. Kirjas toodi välja, et sulgemisotsuses on öeldud, et ajalehed «on järjekindlalt avaldanud kirjutisi, milles Vabariigi Valitsuse tegevuse kohta on sihilikult toodud ebaõigeid teateid ja väärhinnanguid, mis sihitud Vabariigi Valitsuse tegevuse ja valitsuse suuna vastu ja õhutavad vaenu rahva hulgas. Seejuures on aga otsuses tähendamata , millal ja mil viisil suletud ajalehed on sarnast tegevust avaldanud. Et selles punktis pole näidatud, milles süü seisab, siis on meilt võetud igasugune võimalus asja selgitada». Osaühingu esindajad küsisid ka seda, et kuidas saavad ajalehed olla süüdi selles, et nad on partei häälekandjad, kui siseministeeriumi otsuse alusel parteid enam ei tegutse.