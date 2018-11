Soome politseijuht: politseinike arvu vähenemine teeb meid üha nõrgemaks

Kolehmainen rõhutas, et Soome politseinikud on äärmiselt pühendunud oma tööle, kuid see seab nad ka üleväsimuse ja läbipõlemise ohtu, vahendas Yle.

Ka väljendas politseijuht muret, et soomlased võivad kaotada usu korrakaitsjatesse, mis siis et valitsus on teinud ettepaneku eraldada täiendavalt 2,5 miljonit eurot ennetavaks tööks äärelinnades.

Soome politsei juht Seppo Kolehmainenen FOTO: Wikimedia Commons

«Inimesed ootavad, et meie teenused oleks kergesti kättesaadavad ning nad tahavad et kuritegusid ennetataks ja lahendataks efektiivselt. Statistikat vaadates on meie võimekus seda teha halvenenud,» ütles Kolehmainen.

Politsei seab tema kinnitusel küll inimeste elu ja turvalisuse esikohale, kuid isegi elu päästmiseks vajalikel operatsioonidel jääb neil tööjõudu vajaka.

Kriitiliste väljakutsete puhul jõuab politsei Soomes üldjuhul kohale kümne minutiga, kuid Kolehmainen tõi välja, et on rohkem kui 130 omavalitsust, kus selle aasta esimeses pooles jõudis abi kohale alles poole tunni pärast või veelgi hiljem. «Kaugemates piirkondades võib ootamiseks kuluda üle tunni aja,» lisas ta.

Viimase kümne aastaga on Soomes politseinike arv kahanenud enam kui 600 võrra. Sarnases mahus töötajate kärped on kavandatud ka aastateks 2020–2024.