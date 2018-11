Kas Maša ja karu on tõesti Putini käsilased?

Eile tõi Briti ajaleht The Times välja, et Eestiski populaarset joonisfilmi ulakast tüdrukust ja teda kaitsvast karust vaatavad näiteks miljonid Suurbritannia lapsed. Multika ingliskeelsel versioonil on videokeskkonnas YouTube üle 4,18 miljoni jälgija ning eri keeltes vaatab seda 40 miljonit inimest.