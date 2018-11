Prantsusmaa kütuseprotestides sai viga üle 400 inimese

Öö oli rahutu 87 kohas üle riigi, kus protestijad tõkestasid maanteid, et väljendada viha korduvate hinnatõusude vastu.

Vigastatuid on kokku 409, nende hulgas on 28 politsei, sandarmeeria ja tuletõrje töötajat. 14 kannatanu seisund on tõsine.