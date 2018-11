Rootsi on vastu Euroopa Liidu armee loomise mõttele

Hultqvist on samuti vastu Merkeli ettepanekule, et kaitseküsimuste otsustamisel võiks Euroopa Liidus piisata enamuse toetusest praeguse üksmeelse otsuse nõude asemel.

«Põhiolemuselt pole see föderatsioon, vaid koostöö riikide vahel. Seni, kuni see nii püsib, peame tegema koostööd konsensuse põhimõtte alusel,» lausus Rootsi kaitseminister.

«Väga aktiivne Euroopa diplomaatiline ja välispoliitiline teenistus, nii et me jagaks vaadet olukorrale, informatsiooni võimalike ohtude kohta, et me töötaks projektipõhiselt oma võimekusega ka selles osas, mis puutub kaitsetehnikat, treeningut ja väljaõpet,» kirjeldas Wallmark oma nägemust.