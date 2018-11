Galerii ja video: Ratas kogunes koalitsioonipartneritega valitsuskriisi arutama

Vahetult enne kohtumist ütles Jevgeni Ossinovski, et sotsiaaldemokraatide eesmärk ei ole kindlasti seda valitsust lõhkuda, ise opositsiooni minna või Isamaad opositsiooni lükata. «Meie eesmärk on taastada Eesti ühtne nägemus välispoliitikast, mis on vajalik selleks, et valitsus saaks edasi toimida,» sõnas Ossinovski.

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ütles, et ootab kohtumiselt argumenteeritud arutelu ning läheb põhjendama, miks Isamaa on oma praegustel seisukohtadel. Loodab partnereid ära veenda. Usun, et see kui me praeguse rändepaktiga sellisel kujul nagu ta on olemas, kui me ei ühine, on kõige parem nii koalitsioonile tervikuna kui ka Eesti riigile.