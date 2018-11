Senaator: konservatiivid seadku Trumpi vastu üles vastaskandidaat

USA vabariiklasest senaator Jeff Flake kutsus pühapäeval konservatiive esitama kahe aasta pärast peetavateks presidendivalimisteks kandidaati, kes asuks võistlema president Donald Trumpiga partei nominatsiooni eest.

Flake ütles usutluses telejaamale CNN, et ta ei usu, et peaks ise Trumpi vastu eelvalimistel kandideerima, kuid mõni teine konservatiiv peaks seda ometi tegema.

"Olen öelnud algusest peale, et keegi peab vabariiklaste poolel kandideerima vähemalt selleks, et tuletada vabariiklastele meelde, mida tähendab tegelikult olla konservatiiv ja käituda sündsalt," lausus jaanuaris ametist lahkuv Arizona senaator.

Flake hoiatas, et tema koduosariigis, mis on olnud aastakümneid vabariiklaste kants, on valijaid tagasi lükkamas "end presidendiga sidunud" kandidaate.

"Samuti arvan ma, et me näeme seda ka mujal riigis. Me oleme kaotamas eeslinnu," lausus senaator. "Kui me näeksime inimeste massilist tagasiliikumist eeslinnadest maapiirkondadesse, võiks meie Vabariiklikul Parteil ehk olla rohkem tulevikku - aga mitte niimoodi, nagu me praegu liigume."

6. novembri vahevalimistel alistas demokraat Kyrsten Sinema Flake´ist vabaneva Arizona senatikoha valimistel Trumpi-meelse vabariiklase Martha McSally.

Trump on öelnud, et on 100 protsenti kindel 2020. aastal teiseks ametiajaks kandideerimises.

USA järgmised presidendivalimised peetakse 2020. aasta 3. novembril. Sama aasta algul alustavad demokraadid ja vabariiklased erakonnasiseste eelvalimistega.