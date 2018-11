USA eriesindaja loodab Kabuli-Talibani rahulepet enne aprilli lõppu

USA eriesindaja Zalmay Khalilzad ütles pühapäeval, et loodab rahuleppe sündi Afganistani valitsuse ja islamiliikumise Taliban vahel järgmise viie kuu jooksul.

Afganistanis sündinud Khalilzad ütles pärast piirkondlikku ringreisi Kabuli naastes, et on rahuväljavaadete suhtes optimistlik hoolimata sellest, et Talibani rünnakutes hukkub riigis iga päev julgeolekujõudude liikmeid.

Kardetakse, et 20. aprillile kavandatud ja tõenäoliselt vägivaldseks kujunevate valimiste väljavaade võib nurjata mis tahes edusammud rahuleppe suunas.

"Ma loodan, et Taliban ja teised afgaanid kasutavad valimisi tähtajana enne mida rahuleppeni jõuda - see oleks minu lootus," lausus Khalilzad.

USA endine suursaadik Kabulis määrati Washingtoni eriesindajaks Afganistani leppimise küsimuses septembris.

Khalilzad saabus Afganistani pealinna Katarist, kus ta pidas anonüümsust palunud ametnike sõnul Talibani esindajatega kolm päeva kõnelusi.

"Taliban ei usu enda sõnul, et suudab sõjaliselt edu saavutada...ma leian, et on olemas võimalus leppimiseks ja rahuks," sõnas diplomaat.

Afganistani julgeolekujõud on langenud Talibani pretsedenditu surve alla ning president Ashraf Ghani avaldas sel kuul, et alates 2015. aasta algusest on riigis hukkunud peaaegu 30 000 sõdurit ja politseinikku.

USA agentuur Afganistani ülesehituse peainspektoraat (SIGAR) teatas hiljutises raportis NATO Kabuli-missiooni andmetele viidates, et tänavu suvel kantud kaotused olid Afganistani vägede jaoks kõigi aegade suurimad.

Talibani hiljutistes rünnakutes hesaaride enamusega piirkondadele Ghazni kaguprovintsis on hukkunud sadu inimesi ja tuhanded pered on pidanud kodudest lahkuma. Sunniitliku Talibani rünnakud islami šiiitlikku voolu praktiseerivate hesaaride vastu on tekitanud kartusi sektikonfliktist.

Ühendriikide eriesindaja möönis konflikti "keerukust", kuid kinnitas, et "tahab saavutada võimalikult suurt edu võimalikult kiiresti".

Washington seisab Afganistani rahujõupingutusi edendades silmitsi konkurentsiga Moskvalt, mis võõrustas sel kuul rahvusvahelist kogunemist Afganistani teemal, millest võttis osa ka Taliban.

Khalilzad kutsus Kabuli ja Talibani moodustama kõneluste alustamiseks läbirääkimismeeskondi.